Депутаты горсовета побывали на экскурсии в метро, чтобы оправдать новые тарифы

Депутаты горсовета 21 февраля посетили метрополитен» и ознакомились с работой предприятия ночью.

В мероприятии приняли участие секретарь горсовета Александр Новак, вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, генеральный директор метрополитена Вячеслав Стаматин и депутаты.

Депутаты посетили Центр управления движением предприятия, побывали в тоннелях и увидели, какие проводятся работы в подготовке метро к перевозкам пассажиров.

По словам вице-мэра Андрея Руденко, всего за 5-6 часов, ночью сотрудники должны подготовить бесперебойную работу поездов, линий электропередачи и прочее. Ребята работают в тяжелейших условиях, в ночное время и представителям горсовета удалось увидеть, сколько стоит хлеб работников метрополитена, и у них больше не будет вопросов, сколько должен стоить проезд в метро.

Гендиректор метрополитена Вячеслав Стаматин, в свою очередь, напомнил, что метро - социальный вид транспорта, который не работает на прибыль.

По его словам, даже повышенный тариф в размере 8 грн не покрывает все затраты предприятия. Что касается тарифа в 5 гривен - это фактически убийство предприятия. При возврате к прежней стоимости интервал движения поездов будет от 10 до 11 минут и далее будет увеличиваться.

Это обусловлено тем, что необходимо обеспечить безопасную работу метрополитена. На сегодняшний день себестоимость затрат предприятия не покрывает даже тариф в 8 грн. Эта сумма не включает в себя все виды работ, а только те, которые необходимы для того, чтобы метрополитен существовал и перевозки пассажиров были безопасными.