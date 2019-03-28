Депутаты сельсовета оштрафованы за коррупцию

28 марта 2019 г. 7:17
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Шевченковский райсуд области признал трех депутатов одного из сельских советов района виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ст. 172-6 КУоАП.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, по данным ведомства, депутаты без уважительных причин несвоевременно подали электронные декларации за 2017 год. За административные правонарушения, связанные с коррупцией, всем им назначены штрафы в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 
Сейчас постановления суда вступили в силу.

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