Директор фирмы пойдет пойдет под суд за халатность при строительстве амбулатории на Харьковщине

Харьковские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора частной фирмы, которого подозревают в служебной халатности при строительстве амбулатории на территории одного из поселковых советов Чугуевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей директор частного предприятия не проконтролировал объемы выполненных субподрядным предприятием строительных работ.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для рассмотрения по существу в начале августа 2020.

Директору предприятия грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.