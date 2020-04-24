Директора фирмы подозревают в присвоении почти 700 тысяч гривен при реконструкции моста на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении директору ООО в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, установлено, что в 2015 году руководитель общества с ограниченной ответственностью как представитель юридического лица заключил договор с одним из поселковых советов Харьковского района Харьковской области на выполнение работ по реконструкции моста через реку Уды в Харьковском районе области.

Общая сумма договора составила около 17 млн ​​грн. Финансирование указанных работ осуществлялось за счет средств государственного бюджета.

Экспертным путем подтверждено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ была завышена более чем на 693 тысячи гривен.

Также директор ООО внес недостоверные сведения в акты приемки выполненных ремонтных работ с завышенными объемами фактически выполненных работ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.