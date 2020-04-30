Директора фирмы подозревают в завладении около 600 тысячами гривен при строительстве амбулатории в Харьковской области

Директору ООО на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении по факту завладения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, установлено, что директор одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью завладел бюджетными средствами при строительстве амбулатории общей практики семейной медицины в Чугуевском районе Харьковской области.

Глава общества завысил фактический объем выполненных работ в ходе строительства указанной амбулатории: в акты выполненных работ внесены ложные сведения об объемах работ.

Тем самым государству был нанесен ущерб на сумму около 600 тысяч гривен.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.