Директора харьковского филиала Института охраны почв Украины будут судить за получение 12 тысяч гривен взятки

В Харькове будут судить должностных лиц Харьковского филиала Государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» за получение неправомерной выгоды в сумме 12000 гривен за агрохимические паспорта на земельные участки и выдачу экспертного заключения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обвинительный акт в отношении фигурантов по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины 16 сентября направлен в суд.

В ходе расследования установлено, что в апреле 2020 году в Харьковский филиал Государственного учреждения «Институт охраны почв Украины» обратился гражданин для получения агрохимических паспортов земельных участков и экспертного заключения по результатам лабораторного обследования показателей качества почвы и сравнительного анализа материалов агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначения.

За изготовление агрономических паспортов он заплатил почти 6000 гривен на банковский счет учреждения, однако документы не получил.

Через некоторое время за выдачу данных документов 60-летний директор филиала государственного учреждения вместе с 47-летним заведующим одного из отделов стали требовать у мужчины взятку в сумме 12 000 гривен. Один из чиновников сообщению прислал мужчине реквизиты банковской карты своей дочери, на которую необходимо было перевести деньги.

10 июня заявитель совершил несколько транзакций по перечислению денежных средств на общую сумму 12 000 гривен. После того, как мужчина получил документы, должностных лиц задержали полицейские.

Должностным лицам грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.