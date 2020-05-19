Директора харьковского КП подозревают в присвоении более четырехсот тысяч гривен

В Харькове 45-летнего директора коммунального предприятия подозревают в присвоении почти полмиллиона гривен, которые были выделены на проведение капитального ремонта асфальтового покрытия на его территории.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве открыто и проводится по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что 23 декабря 2019 коммунальным предприятием на сайте «Prozorro» было обнародовано объявление о проведении капитального ремонта части асфальтового покрытия проезда на территории данного предприятия.

Однако, по данным следствия, работы были выполнены лишь частично, а ее объемы не соответствуют обнародованному объявлению на сайте, что свидетельствует о несоответствии заявленной стоимости и фактически выполненных работ коммунального предприятия.

Согласно заключению судебного эксперта, разница между реальной стоимостью выполненных работ и стоимостью, указанной в акте к договору подряда, заключенному между коммунальными предприятиями, составляет более 429 тысяч гривен.

На основании постановления прокурора Слободского отдела Харьковской местной прокуратуры № 5 назначена комплексная строительно-техническая экспертиза.

18 мая 2020 директору предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.