Директора харьковского КП подозревают в растрате около полутора миллионов гривен

Прокуратура сообщила о подозрении в растрате бюджетных средств (ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины) директору одного из коммунальных предприятий Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, указанное предприятие создано для проведения текущего и капитального ремонта жилого фонда коммунальной собственности. Средства на проведение соответствующих ремонтных работ выделяются из городского бюджета.

В штате КП работает более 200 рабочих (маляров, штукатуров, кровельщиков и др.). Таких трудовых ресурсов вполне хватает для проведения необходимых ремонтных работ. Однако, понимая, что предприятие способно самостоятельно провести запланированные ремонты, директор КП «привлек» к работе подрядную организацию.

По данным следствия, с этой целью подозреваемый вступил в преступный сговор с совладельцем (на 99%) частной фирмы.

Мужчина безосновательно и незаконно, без согласования с профильным департаментом горсовета, заключал с частным обществом договоры субподряда на проведение ремонтов, которые должны были выполнять его подчиненные.

Таким образом, в течение 2017-2018 годов между КП и ООО был заключен 16 договор о проведении ремонтных работ, а на счета общества незаконно перечислены 1400000 гривен бюджетных средств.

Владельца общества пока также сообщено о подозрении в соорганизации бюджетных растрат (ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам производства.

Кроме того, следствие устанавливает всех лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также проверяет возможную причастность директора коммунального предприятия к совершению аналогичных уголовных правонарушений.