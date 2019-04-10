Директора харьковского завода подозревают в махинациях с тендерами по всей Украине

Директора и двух работников одного из харьковских заводов подозревают в создании схемы завладения бюджетными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, в течение 2016-2017 гг. директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали липовые фирмы.

Эти ФЛП злоумышленники выдавали за дилеров харьковского завода, который якобы специализируется на изготовлении спортивного оборудования. Хотя, по данным фискальной службы, такой деятельности завод не осуществлял.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и стали победителями торгов на поставку спортоборудования - акробатических дорожек, канатов и т.д. - в ряд учебных заведений.

В учебные заведения злоумышленники предоставляли накладные о якобы поставленном инвентаре, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ.

За «фейковые» поставки злоумышленники получали средства из госбюджета и распоряжались ими по своему усмотрению. Всего им удалось незаконно обогатиться на 870 тысяч гривен.

Чтобы скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортивного оборудования в учебных заведениях, сообщники заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали. Однако во время обысков никакого оборудования на предприятии не было выявлено.

Сейчас трем фигурантам объявлено о подозрении в завладении чужим имуществом путем служебных злоупотреблений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов по ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины.

Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры, по обвинению в сделке с поддельными документами (ст. 358 УК Украины) уже осуждены представители одного из херсонских учебных заведений. Еще по одному эпизоду вскоре предстанет перед судом работник образовательного учреждения Одесской области.

Кроме того, следственным путем проверяется причастность к незаконной деятельности представителей других учебных заведений, куда подозреваемые могли поставить оборудование.