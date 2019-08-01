Директора лесхоза, рассказавшего Зеленскому о масштабных вырубках на Харьковщине, хотят уволить

О многомиллионных убытках от незаконной вырубки лесов в Харьковской области Руслан Чагаровский отчитывался президенту несколько недель назад. За что, уверяет мужчина, поплатился автомобилем жены, который сожгли накануне доклада, безопасностью семьи, которая сейчас скрывается, и, возможно, собственной должности.

Несмотря на то, говорит директор Государственного предприятия «Октябрьское лесничество», что его контракт заканчивается через три месяца, убрать, как говорится, с дороги, его хотят уже сейчас. Чтобы, по мнению Чагаровского, он не имел доступа к документам, территории и не продолжал проверки в собственном лесничестве.

Руслан Чагаровский, директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство"

Перший факт, коли директора лісгоспу хочуть звільнити так наполегливо, і звернулися даже до Кабінету Міністрів України. Ну, воно про щось говорить, а говорить про те, що на сьогоднішній день ми уже виявили більше ста мільйонів збитків - це тільки по Жовтневому лісовому господарству. А будуть збитки, якщо перевірити всю область, набагато-набагато більші, і у нас - ми кожну неділю прибавляємо, прибавляємо факти незаконних порубів.

Буквально несколько дней назад, рассказывает Руслан Чагаровский, он пытался собрать пресс-конференцию в Киеве, чтобы рассказать журналистам о произволе. И площадку для конференции неожиданно вроде заминировали, и владельцы отказались от её предоставления в дальнейшем.

Сейчас Чагаровский уверяет - за ним следят, а давление на него началось еще в 2017-м году, почти сразу после того, как сменился директор Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Руслан Чагаровский, директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство"

Мені почали не то, що рота закривати у 17 році, на мене відкрили три кримінальних провадження, зразу три. Ті директора, які позвільнялися. Я й до них хочу звернутися: шановні, піднімаймося, вставаймо і говоримо. Як директорам говорили по 150 тисяч носити в місяць - це всі должні сказати і тоді буде це все хорошо. - Кому носити? - Кому? Ну, я назвав тих людей. Кому носити, я не знаю як їм говорили, мені таке говорили, я можу це відповісти.

Кирилл Яковец является председателем именно той общественной организации, по словам мужчины, и инициировала вопрос проверки законности карьера на Безлюдовке, который принадлежит "Октябрьском лесному хозяйству".

Кирилл Яковец, председатель ОО "Нон Стоп"

До нас звернулися щодо незаконних дій у Васіщівському лісовому лісництві Жовтневого господарства. Нами було написано ряд скарг, в тому числі до агентства лісового господарства, були ініційовані перевірки, вони приїхали, ми їм показали сьогодні незаконний, ряд незаконних кар'єрів з піском. Один з яких самий великий - 35 гектар. Тобто вивезено піску за ринковою вартістю близько 5-ти мільярдів гривень.

По мнению эколога Богдана Черемского, на Харьковщине должен быть сделан полный аудит территорий лесхозов, опубликованы и посчитаны все убытки, и вот уже тогда выдвигать обвинения. И чтобы это сделать, надо, чтобы никто не мешал.

Богдан Черемский, председатель ОО "Будущее Купянска"

Чагаровський - це людина системи, яка одна пішла по суті, він сам себе підставив на те, що він пішов проти системи. Ви знаєте, йому спалили автомобіль, його сім'я зараз переховується. Значить, дуже все серйозно, чому? Тому, що він безпосередньо об'явив їм всім, грубо кажучи, війну. Ми його в цьому підтримуємо, тому що ми розуміємо, що відбувається от.

Войну «Черным лесорубам» объявили и полицейские. Так только за последнюю неделю правоохранители зафиксировали около десяти фактов незаконной вырубки леса в разных районах области.

По словам начальника Нацполиции в Харькове Валерия Сокуренко, на изъятую древесину лесного хозяйства должен наложить арест суд, где-то он это сделал, а где-то - нет. На что прокуратура подает апелляции.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Згідно чинного законодавства зупиняти буде той ліс, який вирубується незаконно. Але якщо ми знаємо, що ніхто не видає ніяких порубочних талонів, якщо ніхто не дає дозволу його рубати. То який він може бути законний, може, тоді порубка. Не може його бути. Призупинено, мораторій зараз накладено. Поліція буде і надалі припиняти це все неподобство і діяти згідно вимог чинного законодавства.

С начала года, по информации полиции, уже открыто более полусотни уголовных производств по факту незаконных порубок леса.