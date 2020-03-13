Директора ООО подозревают в хищении более 7 миллионов гривен

На Харьковщине СБУ разоблачила масштабное присвоение средств государственного предприятия «Укрбургаз», входящего в структуру Укргаздобычи.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По данным следствия, в конце 2018 года государственное предприятие заключило с местной коммерческой структурой договор на взятие в аренду строительной техники.

Общая сумма контракта составила 19000000 гривен, часть из которых была присвоена участниками сделки.

По предварительной информации, директор фирмы-арендодателя систематически вносил ложные сведения в финансовую документацию: в актах выполненных работ были отражены значительно завышенные данные.

Таким образом разницу между затратами и данными внесенными в счетов государственного предприятия злоумышленники незаконно перевели в наличные и присвоили.

По заключению судебно-экономической экспертизы, в результате противоправных действий государственному предприятию был нанесен ущерб почти 7,5 миллиона гривен.

Как отмечается, операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28 (преступление совершено группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.