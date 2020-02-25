Директора ООО подозревают в причинении 300 тысяч гривен ущерба при фиктивной реконструкции музыкальной школы

Правоохранители сообщили о подозрении директору ООО по факту завладения им бюджетными средствами и составления заведомо ложных официальных документов путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации главы местной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что обществом с ограниченной ответственностью и Сектором культуры и туризма районной администрации был заключен договор по разработке проектной документации и авторского надзора, касающихся реконструкции музыкальной школы.

Объем реально выполненных работ не соответствует тому, что заявленный в документах. То есть директор ООО, являясь должностным лицом, присвоила бюджетные средства, уплаченные в счет заключенных договоров. Кроме того, она внесла заведомо ложные сведения в официальные документы по авторскому надзору, вписав имя главного архитектора, который в действительности этот авторский надзор не совершал.

Сумма ущерба, причиненного действиями директора ООО, составляет около 300 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

