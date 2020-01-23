Директора ООО подозревают в присвоении более 6,5 миллионов гривен на ремонте дороги под Харьковом

23 января 2020 г. 11:37
82 просмотра

Директора ООО на Харьковщине подозревают в присвоении более  6,5 миллионов гривен государственных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что во время ремонта отдельных участков автомобильной дороги Дергачи-Пятихатки Дергачевского района, директор ООО, злоупотребляя служебным положением, внес в справки о стоимости выполненных работ и акт приемки выполненных работ заведомо ложные данные, завладев бюджетными средствами, полученными в качестве оплаты за объемы и стоимость материалов и работ, которые фактически выполнены не были. 

Сумма материального ущерба, причиненного государственным интересам в лице Службы автомобильных дорог в Харьковской области, составляет более 6500000 гривен.

23 января 2020 предпринимателю было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.