Директору харьковского предприятия, который пытался присвоить более 600 тысяч на ремонте дороги, сообщили о подозрении

01 ноября 2019 г. 11:09
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Правоохранители разоблачили директора одного из предприятий Харькова, который пытался завладеть бюджетными средствами в сумме более чем 630 000 гривен при выполнении работ по капитальному ремонту дорог в городе Первомайском Харьковской области. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина пытался завладеть бюджетными средствами, используя свое служебное положение. Он сознательно завышал стоимость указанных работ в официальной документации предприятия, что подтверждается выводами проведенных экспертиз.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документы и вещественные доказательства.

Директору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (покушение на присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.   

 

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