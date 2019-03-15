До 1 апреля переплаты абонентов за электроэнергию будут перечислены новому поставщику - Харьковоблэнерго

До 1 апреля текущего года все переплаты бытовых потребителей за электроэнергию, поступившие на счета “Харьковоблэнерго», будут перечислены новому поставщику «Харьковэнергосбыт».

Об этом сообщил заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев сегодня в ходе пресс-конференции.

По его словам, все средства, перечисленные абонентами предприятию «Харьковоблэнерго», находятся на учете по лицевым счетам и все они персонифицированы.

«Таким образом, мы понимаем, чья это переплата. Хочу всех успокоить: эти деньги никуда не пропадут», - заверил он.

При этом энергетики обращают внимание потребителей, что если переплата на лицевом счете возникла из-за начислений по субсидии, то данные средства будут переведены только по окончании отопительного сезона, когда будет проведен перерасчет за неиспользованную субсидию.

По словам коммерческого директора АО «Харьковоблэнерго» Сергея Титаренко, н и один потребитель, имеюший переплату в «Харьковоблэнерго», не будет отключен за задолженность, образовавшуюся с 1 января 2019 года.

При этом должниками предприятия еще остаются около 180 тысяч потребителей.

Эти абоненты в марте получат сразу две квитанции — от «Харьковоблэнерго» с суммой задолженности и от «Харьковэнергосбыт» с начислениями за текущее потребление электроэнергии, пояснили в энергокомпании.