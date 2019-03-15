До 1 апреля переплаты абонентов за электроэнергию будут перечислены новому поставщику - Харьковоблэнерго

15 марта 2019 г. 15:42
917 просмотров

До 1 апреля текущего года все переплаты бытовых потребителей за электроэнергию, поступившие на счета “Харьковоблэнерго», будут перечислены новому поставщику «Харьковэнергосбыт».

Об этом сообщил заместитель генерального директора по экономике и инвестициям АО «Харьковоблэнерго» Дмитрий Исаев сегодня в ходе пресс-конференции.

По его словам, все средства, перечисленные абонентами предприятию «Харьковоблэнерго», находятся на учете по лицевым счетам и все они персонифицированы.

«Таким образом, мы понимаем, чья это переплата. Хочу всех успокоить: эти деньги никуда не пропадут», - заверил он.

При этом энергетики обращают внимание потребителей, что если переплата на лицевом счете возникла из-за начислений по субсидии, то данные средства будут переведены только по окончании отопительного сезона, когда будет проведен перерасчет за неиспользованную субсидию.

По словам коммерческого директора АО «Харьковоблэнерго» Сергея Титаренко, н и один потребитель, имеюший переплату в «Харьковоблэнерго», не будет отключен за задолженность, образовавшуюся с 1 января 2019 года.

При этом должниками предприятия еще остаются около 180 тысяч потребителей.

Эти абоненты в марте получат сразу две квитанции — от «Харьковоблэнерго» с суммой задолженности и от «Харьковэнергосбыт» с начислениями за текущее потребление электроэнергии, пояснили в энергокомпании.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.