До конца года ограничили движение транспорта по улицам Академика Павлова и Леся Сердюка

До 31 декабря с 8:00 до 17:00 ежедневно ограничили движение транспорта по ул. Академика Павлова - на участке от пр. Московского до ул. Леся Сердюка, и по ул. Леся Сердюка - на участке от ул. Академика Павлова до ул. Натальи Ужвий.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с работами, которые проводит СКП «Харьковзеленстрой».

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.