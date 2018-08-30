До конца года ограничили движение транспорта по улицам Академика Павлова и Леся Сердюка

30 августа 2018 г. 14:56
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До 31 декабря с 8:00 до 17:00 ежедневно ограничили движение транспорта по ул. Академика Павлова - на участке от пр. Московского до ул. Леся Сердюка, и по ул. Леся Сердюка - на участке от ул. Академика Павлова до ул. Натальи Ужвий.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с работами, которые проводит СКП «Харьковзеленстрой».

На этот период транспорт будет ходить по свободной от выполнения работ полосе.

 

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