Доходы Харькова за прошлый год - больше 15 миллионов гривен

21 февраля 2019 г. 9:24
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Отчет об исполнении бюджета города Харькова за 2018 год рассмотрели 20 февраля на заседании исполнительного комитета горсовета.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора Департамента бюджета и финансов Татьяну Таукешеву.

По ее словам, доходы города за прошлый год составили 15 361,6 млн гривен. Объем финансовых ресурсов города по сравнению с 2017 годом увеличился на 1826,5 млн грн, или на 13,5%.

Расходы горбюджета в 2018 году составили 15 246,7 млн грн и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1068,7 миллион гривен. 

Исполнительный комитет рассмотрел отчет об исполнении бюджета Харькова за прошлый год и предложил представить его на рассмотрение сессии горсовета.

 

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