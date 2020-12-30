Долги Парка Горького не будут погашать из городского бюджета - Терехов

30 декабря 2020 г. 13:03
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Долги Парка Горького не будут погашать из городского бюджета.

Об этом заявил вице-мэр Игорь Терехов сегодня на заседании сессии Харьковского горсовета.

Сейчас в суде «Проиминвестбанк» пытается вернуть более 6 млн евро долга, который был выделен на реконструкцию парка в 2014 году.

Залогом по данному кредиту является имущество метрополитена и прочее, но при этом Терехов заявил, что из бюджета гасить эти долги не будут, а это будет сделано за счёт хозяйственной деятельности КП «Парк Горького», и то - если это решит суд.

Напомним, КП «Парк Горького» является убыточным уже несколько лет подряд.

Сейчас данное дело рассматривается в Хозяйственном суде Харьковской области.

 

 

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