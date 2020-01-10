Доллар дорожает, гривня сдает позиции: свежие курсы валют от НБУ

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, курс доллара на уровне 24,11 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 28 копеек.

Евро подорожал на 30 копеек и составил 26,79 грн.

Российский рубль подорожал до 0,393 грн.

По официальному курсу Национального банка Украины гривня выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за первые 11 месяцев 2019 года – до 23,97 гривни/доллар.

Продолжила гривня рост и в декабре - четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря 2019 года на уровне 23,26 гривни/доллар.

Однако 27 декабря 2019 года НБУ впервые за месяц опустил гривню, продолжилась эта тенденция и в начале 2020 года.

