Доллар и евро подешевели: официальный курс НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2451,5816 (7 ноября – 2465,7612) 100 EUR – 2715,6169 (7 ноября – 2734,5292)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 7 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,48/24,51 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,08/27,12 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

