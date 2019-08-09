Доллар подешевел: курс от Нацбанка

По состоянию на сегодня, 9 августа, доллар подешевел по отношению к гривне

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2531.6561 (8 августа – 2542.4348) 100 EUR – 2833.6827 (8 августа – 2848.0355)

Накануне, в четверг, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,23/25,27 грн/долл., что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 28,25/28,29 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.