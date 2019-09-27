Доллар после падения подорожал: курс от НБУ

Украинская гривня согласно официальному курсу Национального банка Украины на пятницу, 27 сентября, ослабла к доллару США на 7 копеек – до 24,19 грн/долл. на фоне сообщений в СМИ о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии Международного валютного фонда относительно новой программы.

Так, 26 сентября в СМИ появилась информация о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии МВФ относительно новой программы из-за ситуации вокруг «ПриватБанка», возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса впервые не обновило четырехлетний максимум, как это происходило ежедневно в течение последних двух недель.

Официальный курс к евро установлен на уровне 26,46 грн/евро (26 сентября – 2648.8803).

Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины 26 сентября к закрытию торгов установились на уровне 24,09/24,12 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 26,42/26,45 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновляла четырехлетний максимум, как и неделей ранее.