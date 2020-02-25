Доллар растет, гривня сдает позиции: свежий курс валют от НБУ

25 февраля 2020 г. 9:55
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2449,95 (24 февраля – 2445,3) 100 EUR – 2651,09 (24 февраля – 2641,29)

За январь украинская гривня по официальному курсу снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.

 

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