Доллар растет: курс валют от Нацбанка

10 марта 2020 г. 9:50
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2492,15 (6 марта – 2474,13) 100 EUR – 2823,36 (6 марта – 2769,42)

Как отмечается, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.
 

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