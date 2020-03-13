Доллар резко подорожал: свежие курсы валют от НБУ

13 марта 2020 г. 10:14
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2585,8 (12 марта – 2562,4) 100 EUR – 2905,4 (12 марта – 2904,99) Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность гривни с использованием международных резервов.

Напомним, во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллионов долларов, в четверг - 75,9 миллиона долларов.

 

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