Доллар снова ниже 26: гривна укрепилась на межбанке

11 июля 2017 г. 15:03
Источник: УНИАН
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5844/29,6071 гривни/евро.

Во вторник, 11 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,95/25,97 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5844/29,6071 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4299/0,4307 гривни/рубль. По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9765 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 310 сделок на сумму 149,20 миллиона долларов.

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