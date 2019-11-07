Должностных лиц ЮЖД подозревают в служебной халатности на сумму более миллиона гривен

Главе и инженеру одного из подразделений «Южной железной дороги» сообщено о подозрении по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации правоохранителелй, инженер одного из структурных подразделений регионального филиала «Южной железной дороги» АО «Укрзализныця» не проверил объем выполненных ремонтных работ подрядчиком и подписал акты приема-передачи с завышенными объемами работ.
Начальник же указанного подразделения, не убедившись в достоверности сведений в указанных актах, поставил свою подпись, стало основанием для перечисления денежных средств.
Таким образом образовались излишние перечисления средств на сумму 1406899,44 грн., что подтверждено выводами экспертиз.
В суд направлено ходатайство прокурора об отстранении руководителя подразделения от занимаемой должности, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.