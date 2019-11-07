Должностных лиц ЮЖД подозревают в служебной халатности на сумму более миллиона гривен

07 ноября 2019 г. 10:43
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Главе и инженеру одного из подразделений «Южной железной дороги» сообщено о подозрении  по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителелй, инженер одного из структурных подразделений регионального филиала «Южной железной дороги» АО «Укрзализныця» не проверил объем выполненных ремонтных работ подрядчиком и подписал акты приема-передачи с завышенными объемами работ.

Начальник же указанного подразделения, не убедившись в достоверности сведений в указанных актах, поставил свою подпись, стало основанием для перечисления денежных средств.

Таким образом образовались излишние перечисления средств на сумму 1406899,44 грн., что подтверждено выводами экспертиз.

В суд направлено ходатайство прокурора об отстранении руководителя подразделения от занимаемой должности, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения.

 

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