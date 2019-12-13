Руководителям госпредприятия не дали продать недвижимость стоимостью 350 миллионов гривен: открыто уголовное дело

Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство в отношении должностных лиц госпредприятия по факту покушения на незаконную продажу государственной недвижимости стоимостью более 350 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что фигуранты искусственно создали долг перед частным обществом на несколько десятков миллионов гривен за предоставление услуг, которые предприятие заведомо не могло оплатить.

Затем на основании поддельных документов злоумышленники, используя этот искусственный долг, пытались продать ряд объектов недвижимого имущества рыночной стоимостью более 350 млн грн, которые этому предприятию не принадлежали, а находились на его балансе. Указанная недвижимость принадлежит государству в лице профильного министерства.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 УК Украины (законченное покушение на злоупотребление служебными лицами своим служебным положением в интересах третьих лиц, мог привести к наступлению тяжких последствий).

В рамках уголовного производства на данные объекты незаконных сделок будут наложены аресты.

Кроме того, прокуратура планирует обратиться в суд с исками о признании недействительными соответствующих договоров и отмены незаконной регистрации недвижимости.