Дополнительные деньги на медицину и субсидии: депутаты областного совета внесли изменения в бюджет 2018 года

Изменения в проекты бюджетов области 2017-го и 2018-го и в Программе социально-экономического развития Харьковщины – основные вопросы повестки дня внеочередной сессии областного совета. Депутаты решают выделить дополнительные средства для погашения долгов по зарплате сотрудникам КП «Ритуал», которое сейчас – на стадии ликвидации.

Александр Лукашов, дир. Деп. экономики та международних отношений ХОГА:

Це підприємство знаходиться у стадії ліквідації, там є борги, їхня доля вирішується судами. Але одне не підлягає сумніву - ми повинні погасити борги перед працівниками цього підприємства - 130 тисяч, це ми і робимо.

Правда это решение вызывает активное обсуждение среди депутатов, в частности вопрос о создании рабочей группы, которая проследит за тем, чтобы подобные убыточные предприятия в будущем не создавались. Глава облсовета уверяет – специальная комиссия уже создана.

Дмитрий Булах, депутат областного совета:

Оно нагенерировало убытков и долгов, и теперь с областного бюджета мы должны погашать чью-то глупость. Я предлагаю в дальнейшем при ликвидации предприятий делать аудит и не допускать их создания в будущем.

Сергей Чернов, глава областного совета:

Ця робота буде підсилюватись по всім напрямкам, абсолютно вірно і в наступному році, думаю, комісія ефективно буде працювати.

После – депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в областные бюджеты 2017-го и следующего года. Государство выделило Харьковщине финансирование для приобретения специального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также для покупки помещения для детских домов семейного типа.

Юлия Светличная, губернатор:

На Харківську область спрямовано 11 мільйонів гривень для покупки 18 квартир та 2 будинків сімейного типу. Вони будуть розпоідлені по 4 районах Харківської області. Сподіваємося, що ця робота буде підтримана і в подальшому, готові до придбання.

По данным ХОГА, увеличен объем образовательной субвенции из государственного бюджету более чем на 43 миллиона гривен – эти средства направят на зарплаты педагогам. Медицинская субвенция выросла на 30 миллионов 700 тысяч гривен и в общем составит в 2018-м свыше полутора миллиардов гривен. В данный момент, рассказывает губернатор Юлия Светличная, обсуждаются пропозиции по поводу использования этих средств для развития сельской медицины.

Юлия Светличная, губернатор:

Опрацьовуємо свої пропозиції, будемо надавати їх до міністерства, щоб їх врахували, щоб мати якісну медицину. Яка буде забезпечувати всіх людей. Після прийняття відповідних рішень будемо впроваджувати вже у наступному році конкретно з побудовою нових сільских амбулаторій, з забезпеченням усім необхідним.

Увеличились расходы для предоставления субсидий населению на услуги ЖКХ – их утвердили в сумме свыше 4 миллиардов гривен. В свою очередь, объем субвенции государственного бюджета на обеспечение строительства, ремонта и содержания дорог уменьшили на 65,2 миллиона гривен. Субвенцию, подчеркивают чиновники, пока не распределена в связи с отсутствием порядка использования средств утвержденного Кабмином. Основные направления, где будут проводиться дорожные работы в области в следующем году, уже согласовываются, рассказывают в ХОГА, особое внимание в 2018-м обещают уделить дорогам местного значения.

Сергей Чернов, глава областного совета:

Крім стратегічних доріг державного значення в наступному році з'являться дороги місцевого значення, про які ми багато років не говорили, забули і, я думаю що, люди як раз чекають цього. Біля 2 мільйярдів гривень, які будуть профінансовані в наступному році, 750 мільйонів піде на відновлення доріг місцевого значення.

Бюджет 2018-го года после внесения изменений увеличился на 900 миллионов гривен и сейчас составляет более 14 миллиардов.