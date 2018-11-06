Дорога в никуда. Как продвигаются работы неподалеку от поселка Слатино?

В машине фактически ничего не портится, потому что оно все отпадает

В отчаянии здесь находится почти каждый водитель. Особенно достается местным жителям. Дорога из Дергачей в сторону поселка Слатино никого не оставляет равнодушным

Ольга

Ужасно. Каждый месяц мы меняем колеса, мы меняем шины . Это очень ужасно. Только пешком, на машине редко стараемся. Во время дождей на машине вообще не выезжаем… никто. Желательно лучше на электричке поехать, на каком-то другом транспорте, но даже автобус редко ходит в такую погоду. Потому что это нереально

Также, жалуются люди, капитального ремонта здесь не было годами. Это привело к тому, что машины в буквальном смысле слова оставляют на этом участке колеса, а ДТП здесь уже стали привычным явлением.

Впрочем, больше всего местных беспокоит тот факт, что карета «скорой» едет к ним около часа. В начале лета люди уже хотели блокировать дорогу и требовать немедленного ремонта. Тогда, по их словам, председатель Дергачевской администрации лично пообещал, что скоро все починят. Впрочем, сегодня это обещание и осталось лишь обещанием.

Александр Сериков, житель поселка Слатино

Обращение к Жидкову – главе администрации Дергачевского района, на вопрос «где же наша дорога?»… Извините, на сегодняшний день денег нет, мы ждем. Фирма, та, которая должна была проводить тендер - она выиграла, но оказалось, что фирма - банкрот. На данный момент вы видите, что мы имеем – дороги у нас нет, срез сделали – дороги нету и денег в бюджете нету

В приемной главы Дергачевской администрации ответили, что сейчас он уехал по делам. А вот в Харьковской облгосадминистрации сообщили, что делают все необходимое для ремонта этого участка дороги. Особенно, когда полным ходом идет подготовка к зимнему периоду

Сергей Пляка, зам. нач. САД в Харьк. обл.

Пока погода позволяет проводить ремонтные работы по ликвидации ямочности, они ведутся, проезд будет обеспечен и в зимний период , так как эта дорога и на балансе службы автодорог, и она очень важна, потому что сколько жителей области пользуются ею, там будет подконтрольно, проезд будет обеспечен

Относительно общей готовности дорог области к зиме, сегодня чиновник отчитался о проведении полного комплекса подготовительных работ. А начиная с этих выходных, планируется круглосуточное дежурство в связи с похолоданием, прогнозируемым синоптиками

Сергей Пляка, зам. нач. САД в Харьк. обл.

Планується цілодобово чергувати всі філії, всі ДРП нашого облавтодору – це 45-ть ділянок, близько 120 чоловік людей, це при звичайних погодних умовах. Обов язково будуть чергувати на кожній ділянці – це піскорозкидач, навантажувач та обов язкова присутність відповідального працівника з числа технічних працівників

Также, добавил чиновник, сейчас устанавливаются знаки «скользкая дорога», которых к концу месяца должно появиться почти три тысячи, а также уже налажена работа с гидрометцентром и спасателями.