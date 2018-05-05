Дорожники обещают качественный ремонт дорог в области

На дорогу Харьков-Липцы водители жалуются уже не первый год, поэтому ожидают масштабных ремонтных работ. Почти на каждом шагу, жалуются автомобилисты, глубокие ямы. Ямочного ремонта, уверены они, хватит ненадолго, и уже следующей весной асфальт снова сойдет вместе со снегом. И уверяют, похожая ситуация на этом направлении происходит каждый год. Как следствие - автомобили приходится постоянно ремонтировать.

Сергей, водитель маршрутки

По одной латочке шлепают и всё – больше не ремонтируют.

Алексей Звягинцев

Перед выборами метров, наверное, 20 асфальта сделали, а этом году перед выборами – выборы кончились, люди лопатами дальше кидают. Ну, приличный ущерб – в месяц больше тысячи выходит на машину. Колесика, диски катать, вот так вскочил в ямку, особенно вечером, все – диски катай, колесики делай.

Водители переживают, что в этом году все будет происходить по обычному сценарию: летом еще можно будет поездить более-менее нормальной дорогой, но зимой она снова разобьется. Но в облавтодоре говорят, что и в 2018 году этого направления в запланированном перечне капитальных ремонтов нет. И вопреки водителям считают, что ямочного будет достаточно.

Игорь Турченко, директор ГП "Харковский облавтодор"

Думаю, что на этой неделе мы закончим работы по аварийно-ямочному ремонту в пределах населенного пункта Циркуны, перейдем туда дальше в пределах населенного пункта Русские Тишки в сторону Липцев и также работаем по этой же дороге в сторону города Харьков. Там также аварийный проезд.

Первый этап работ на этом направлении ремонтники обещают закончить на этой неделе.