Логистика - это один из ключевых этапов бизнеса с Китаем, который заключается в управлении цепями поставок: закупка товара, перевозка, оптимизация складских запасов.

Чаще всего именно проблемы с логистикой приводят к финансовым потерям бизнеса. Причины:

Закупили не тот товар или не в том количестве;

Возникла задержка при перевозке, из-за чего товара не оказалось на полках и упали продажи;

Погрузка и доставка требует дополнительных расходов;

На складе много невостребованного товара или нет востребованного.

С такими проблемами на заре предпринимательской карьеры столкнулись многие. К примеру, самый популярный бизнес-блогер СНГ Дмитрий Портнягин. Его ниша, собственно, и заключалась в доставке товаров из Китая. Еще одно доказательство актуальности проблемы - форум “Китайский компот”, половину главной страницы которого занимают объявления на темы и “логистика” и “доставка груза из Китая”.

Как избежать убытков

Если же вы хотите попробовать организовать доставку сами, то вам нужно знать несколько правил:

Небольшие партии дорогих и высокомаржинальных товаров лучше доставлять самолетом. Все остальное - морскими путями;

Доставка груза может осуществляться двумя условиями - EXW и FOB. В первом случае клиенту необходимо будет заплатить еще и за доставку грузу в порт, а также за его погрузку на судно;

Заявку на просчет продукции нужно подавать не более чем за месяц до отгрузки. Это позволит вам спланировать бюджет и знать, что ожидает на украинской таможне (тарифы и нормы закона часто меняются);

Страховые случаи в доставке грузов из Китая случаются редко, поэтому страховать его не обязательно. Исключения составляют дорогие и опасные грузы - их страховать обязательно;

Доставка из Китая в Украину в среднем занимает от 30 до 40 дней. Все зависит от судоходной линии, погодных условия и очереди на таможне;

На стоимость доставки и товара, а также сроки могут влиять сезонные факторы. Если такое есть, то об этом нужно знать заранее (во время составления договора).

Где искать советы по логистике

Участники форума “Китайский компот” в комментариях рекомендуют прибегать к услугам логистических компаний и сосредоточится на реализации товаров. Особенно, если вы только начинаете бизнес с Китаем. Это позволит вам избежать большого количества ошибок новичков, а также заниматься непосредственно тем, что приносит деньги вам.

Специалисты логистических компаний либо возьмут большое количество операционных процессов на себя, либо помогут вам выстроить эффективную логистическую цепочку, которая будет работать как часы и приносить вам прибыль.

Также читайте тематические форумы (тот же “Китайский компот”), блоги и СМИ. К примеру, много информации можно найти на сайте laowai. Это мужской журнал о Китае, где публикуется информация о технологиях, бизнесе, путешествиях и отношениях, которая непременно поможет вам в делах. Для женщин есть альтернативный проект - женский журнал о Китае laowaisha.