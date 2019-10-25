 

Два месяца после обрушения моста: дорожники рассказали, как идет восстановление части путепровода

25 октября 2019 г. 10:22
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Со дня обрушения части моста в Новобаварском районе прошло ровно два месяца.

На поврежденном участке путепровода в Новобаварском районе Харькова, продолжаются монтажные работы.

О ходе восстановления путепровода на окружной дороге сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на данные Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

«На сегодня на поврежденном путепроводе выполнены работы по демонтажу балок третьего разрушенного пролета. Выполнено устройство железобетонных плит под монтаж временных конструкций опор и выполняются работы по усилению пролетных строений третьего пролета с помощью индивидуальных конструкций. Под опорой №3 смонтированы индивидуальные конструкции усиления пролетного строения», - сообщили дорожники.

Также проведены работы для усиления опоры №2 (устроена площадка из щебня и железобетонных плит, смонтированы индивидуальные металлические конструкции под усиление опоры).

Сейчас выполняются подготовительные работы для усиления пролетных строений первого пролета.

Напомним, 25 августа утром на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин частично обрушилась часть автомобильного моста. В результате обрушения никто не пострадал.

 

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