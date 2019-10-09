На территории Харьковского аграрного университета вырубили деревья

Двух харьковчан правоохранители подозревают в незаконной вырубке деревьев.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, им объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 246 УК Украины.
По информации главы местной прокуратуры Андрея Яковлева, 38- и 39-летний подозреваемые вырубили дубы и клены на территории Харьковского Национального аграрного университета им. Докучаева.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы убытки государству составили почти 50 тысяч гривен.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Как отметили в пресс-службе прокуратуры, досудебное расследование продолжается и находится на финальной стадии расследования.