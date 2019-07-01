 

Двух полицейских задержали на получении 10 тысяч долларов взятки от харьковской бизнесвумен

01 июля 2019 г. 14:10
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Сотрудники прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ в области и территориальным управлением ГБР разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух полицейских одного из городских отделов полиции ГУНП в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установило следствие, в производстве полицейских находилось уголовное производство по факту мошенничества.

В рамках этого производства правоохранители проводили обыски в харьковской фирме. На предприятии они изъяли продукцию, которая может быстро испортиться. 

От владелицы производства полицейские потребовали 10 тысяч долларов. В такую ​​сумму они оценили быстрый возврат продукции и непривлечение женщины к уголовной ответственности. 

Первый «транш» в сумме 75 тысяч гривен женщина передала правоохранителям 15 июня этого года. В целях конспирации она оставила деньги в салоне автомобиля, на котором ее подвозил знакомый фигурантов производства. 

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук, злоумышленники привлекли бывшего сотрудника Харьковского подразделения полиции в качестве посредника.

После этого правоохранители несколько раз звонили женщине с требованием отдать оставшуюся сумму. Остальные 150 тысяч гривен она также оставила в машине - под ковром пассажирского сидения. 

Сразу после получения второго «транша» полицейских задержали. В ходе обысков по месту жительства, а также в служебных помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства противоправной деятельности задержанных. 

Сейчас задержанным правоохранителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц). 

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

 

 

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