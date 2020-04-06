Единоразовое пособие пенсионерам будет начисляться в автоматическом режиме

06 апреля 2020 г. 16:29
Источник: ZN.UA
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Начисление пенсионерам единовременного денежного пособия в размере одной тысячи гривень, выделенного Кабинетом министров Украины, будет осуществляться Пенсионным фондом автоматически. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в Facebook.

Выплата начнется после выделения средств из государственного бюджета.

"В условиях карантина государство выделило необходимые средства на выплату единовременных пособий пенсионерам в размере 1 000 грн. Доплату получат около 10 миллионов человек, размер пенсии которых не превышает 5 000 грн. Средства Пенсионный фонд Украины начислит автоматически, без обращений пенсионеров", - говорится в видео.

Отмечается, что деньги на личные банковские карты зачислят безотлагательно. Укрпочта обеспечит доставку средств пенсионерам домой в течение пяти дней. "Тем, кому по разным причинам помощь не доставят в первые пять дней, ее выплатят вместе с пенсией", - информируют в ПФУ.

 

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