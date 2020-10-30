Эффективная аналитика данных для бизнеса на основе Big Data®

Анализ больших данных на основе Big Data является незаменимым помощником бизнеса в поиске и привлечении новых клиентов. Инструмент позволяет изучать и анализировать потребности целевой аудитории, находить наиболее эффективные точки приложения рекламы и маркетинга, а также строить портрет клиента с определением его ключевых потребностей для предложения наиболее релевантных товаров и услуг.

Что такое портрет потребителя?

В сущности, любой товар или услуга ориентирован на чьи-то потребности. Обычно это определённая категория граждан или представителей бизнеса, которые объединены по критерию общности и интересов и сферы деятельности. Каждому сегменту целевой аудитории свойственны свои индивидуальные потребительские черты и особенности поведения, которые и помогают выявить Большие Данные в Украине . Анализ на основе системы Big Data даёт бизнесу практически применимую полезную информацию о реальных потребностях его целевой аудитории. Система помогает в решение таких задач, как:

создание реалистичного образа потребителя;

выявление особенностей его запросов и требований к продукту;

географическое распределение целевой аудитории и др.

Всё это полезно учесть в производственной и сбытовой деятельности с целью роста продаж. Зная портрет своего покупателя, можно правильно определить ту категорию товаров и услуг, которая наиболее его заинтересует и с большей долей вероятности будет им приобретена.

Как определить локацию магазина?

Успешный бизнес не только тот, который ориентирован на самые актуальные потребности своей целевой аудитории, но и тот, который выбрал наилучшее место для размещения точек продаж или оказания услуг. Ещё перед открытием магазина важно проанализировать потребительский спрос, изучить его географию, чтобы выбрать самый оптимальный вариант локации. Лучшим помощником в этом вопросе также станут интеллектуальные продукты на основе Big Data. Системы анализа больших данных предусматривают, в том числе, изучение географического компонента распределения целевой аудитории и помогают с выбором оптимальной геолокации бизнеса, которая окажется самой удачной. Узнать больше о продуктах и системах анализа данных для бизнеса и заказать любой понравившийся вариант по минимальной цене можно на сайте разработчика kyivstar.ua. Представленные в каталоге продукты ориентированы на малый, средний и крупный бизнес различной отраслевой принадлежности и могут одинаково эффективно использоваться не только в столице, но и в любом из регионов.