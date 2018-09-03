Экс-директора фирмы из окружения Мусеева подозревают в выводе 18 миллионов гривен - ХАЦ

03 сентября 2018 г. 15:04
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Экс-директора фирмы из окружения Мусеева подозревают в выводе 18 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Как сообщается в постановлении Орджоникидзевского районного суда Харькова от 15 августа, подозреваемому экс-директору ООО «Ваго-Рев» избрали меру пресечения в виде залога в размере 147 280 гривен. Прокуратура требовала назначить залог в сумме 20 миллионов гривен.

Следствие установило, что Геннадий Долженко был директором ООО «Ваго Рев» с 9 ноября 2015 года по 31 мая 2016 года.

Правоохранители обвиняют его в том, что он с помощью фиктивных фирм намеренно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 18059000 гривен, что более чем в 5000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Часть из этих фирм являются фиктивными уже по приговорам других судов.

Прокуратура считала, что подозреваемый может влиять на свидетелей, в том числе путем угроз, а также может попытаться запутать следствие.

Кроме внесения суммы залога, Долженко должен избегать общения с директорами и учредителями «фиктивных фирм».

По данным СМИ, «Ваго-Рев» относится к окружению главы Администрации Холодногорского района и депутата горсовета Максима Мусеева, сообщили в антикоррупционном центре.

В частности, в 2011 году единственным учредителем фирмы, по данным ХАЦ, была Зинаида Кирсанова, которая подарила квартиру в элитном жилом комплексе в Харькове матери Мусеева.

Как отметили в Харьковском антикоррупционном центре, до назначения в ООО «Ваго-Рев» Долженко работал начальником контрольной службы организации «ПБМП-753». Эту фирму также связывали с Мусеевым.

В ХАЦ напомнили, что после Довженко должность директора ООО «Ваго-Рев» занимал Игорь Распопов. Его в прошлом году осудили за внесение ложных сведений в акты выполненных работ.

В антикоррупционном центре также добавили, что Ваго-Рев является одним из основных подрядчиков КП «Харьковский метрополитен».

 

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