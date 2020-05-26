Экс-директора фирмы подозревают в присвоении 1,5 миллиона гривен на строительстве казарм в Чугуеве

На Харьковщине бывшего директора одного из предприятий подозревают в завладении 1,5 миллиона бюджетных средств при выполнении работ по строительству казарм улучшенной планировки для военных в Чугуеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные данные о цене материалов. На самом деле при строительстве использовались строительные материалы, приобретенные по более низким ценам.

Вследствие этого из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика почти 1,5 миллиона гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.