Экс-директора фирмы подозревают в присвоении 1,5 миллиона гривен на строительстве казарм в Чугуеве

26 мая 2020 г. 11:07
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На Харьковщине бывшего директора одного из предприятий подозревают в завладении  1,5 миллиона бюджетных средств при выполнении работ по строительству казарм улучшенной планировки для военных в Чугуеве. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные данные о цене материалов. На самом деле при строительстве использовались строительные материалы, приобретенные по более низким ценам.

Вследствие этого из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика почти 1,5 миллиона гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. 

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

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