Экс-директора харьковского завода подозревают в растрате почти 23 миллионов гривен

Одному из бывших руководителей харьковского завода по производству сельскохозяйственной техники правоохранители сообщили о подозрении по факту растраты денежных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что в 2014 году бывший генеральный директор завода заключил ряд соглашений на реализацию товарно-материальных ценностей предприятия общей стоимостью почти 23 млн грн.

Однако данные средства на счета предприятия не поступили, а руководитель с целью сокрытия факта безвозмездного их отчуждения получил фиктивные (неимитированные) векселя на вышеуказанную сумму.

Затем с целью сокрытия фиктивности сделок был заключен договор подряда с фиктивными фирмами на прочистку канализации и приемных коллекторов завода на идентичную сумму полученных векселей.

В дальнейшем, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, злоупотребляя своим служебным положением, директор подписал акт приема-передачи выполненных работ, рассчитавшись с подрядчиком вышеуказанными векселями на 23 млн грн.

В результате таких его действий предприятию нанесен ущерб на сумму почти 23 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.