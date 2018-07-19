Экшн-камеры GoPro: как сделать правильный выбор®

19 июля 2018 г. 16:08

Нравится снимать видео во время занятий спортом, поездок и путешествий? Американская компания GoPro предлагает отличные камеры, разработанные специально для этой цели. Выбрать лучшую из полутора десятков моделей и купить ее по самой низкой цене поможет агрегатор цен МагаЗилла.

Где живут все камеры GoPro

Реализацией экшн-камер занимаются сотни магазинов, но одновременно увидеть все модели, находящиеся в продаже, можно на http://m.ua/kata/695/gopro/. M.ua – каталог цен, на котором можно:

  • посмотреть стоимость любой камеры в онлайн-магазинах;
  • быстро подобрать устройство по названию, модели или характеристикам;
  • удобно сравнить несколько моделей техники между собой;
  • узнать особенности параметров экшн-камер;
  • прочесть официальную и пользовательскую информацию о выбранном продукте.

Как это работает:

  1. Перейдите по ссылке в раздел экшн-камер на МагазЗилле. Выборка по бренду GoPro уже выполнена.
  2. Заполните условия поиска. У каждого параметра есть встроенная подсказка, которая поможет выбрать подходящее значение. 
  3. Выполните поиск. Если нашлась только одна камера, перейдите на ее карточку или сразу к списку магазинов.
  4. Сравните несколько камер между собой, если подходящих результатов несколько. Отметьте камеры, нажмите «сравнить» и просмотрите свойства выбранных девайсов в отдельной вкладке.
  5. Изучите всю информацию. В карточках товаров MagaZilla указывает не только официальные данные (фото, видео, характеристики и т.д.), но и отзывы, вопросы и оценки реальных пользователей.
  6. Подберите аксессуары. Для всех камер собраны перечни совместимых карт памяти, боксов, защитных пленок, стедикамов, селфи-палок, аккумуляторов и т.д.
  7. Выберите продавца. На вкладке «где купить» собраны все магазины (с ценами, ссылками и городом доставки), в которых можно заказать выбранную камеру GoPro.

После окончательного выбора камеры нужно только перейти в магазин и заказать экшн-камеру.

Как экономить на покупке камер с МагаЗиллой

Цены на GoPro достаточно высокие, но ряд магазинов предлагает более выгодные условия. С помощью M.ua вы можете сэкономить до 30% стоимости камеры, выбрав магазин с самой маленькой ценой.

Еще один способ бонус агрегатора цен – экономия времени. На МагаЗилле уже собрана вся информация о товаре, его ценах и местах покупки. Вам не придется проводить часы за поиском продавцов и дополнительной информации о продуктах GoPro. А с удобными инструментами подбора и сверки выбор подходящей экшн-камеры займет всего несколько минут.

Хотите экономить на покупке камер GoPro без ущерба качеству? Пользуйтесь каталогом цен MagaZilla!

 

 

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