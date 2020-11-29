Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю

В течение следующей рабочей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Наличный доллар в банках может торговаться на уровне 28,5/28,7 гривен, а на межбанке – около 28,6 гривен. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Он отметил, что Минфин успешно завершил переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год

"Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 млрд гривен", – добавил он.

На текущей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,26 до 28,44 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 28,31/28,33 до 28,52/28,54 (+0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,26/28,49 до 28,37/28,57 (+0,4%/+0,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, на 30 ноября Нацбанк установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд.

Также сообщалось, что НБУ уже три недели не выходит с интервенциями на межбанк. При этом с начала года регулятор купил валюты на 4,55 млрд долларов и продал на 3,8 млрд долларов.