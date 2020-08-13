Эксперт рассказал, как влияет адаптивный карантин на экономику Украины

12 августа Кабмин принял изменения к постановлению относительно адаптивного карантина в Украине.

По словам эксперта Александра Охрименко, адаптивный карантин является максимально выгодным решением для Украины с точки зрения экономики.

Теперь уровень эпидемической опасности будет определяться по трем показателям: заполненность заболевшими коронавирусом коек в медучреждениях, уровень тестирования и уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах.

Экономический эксперт Александр Охрименко на своей странице в соцсетях прокомментировал новый способ введения ограничений.

“Анализ действующей эпидемической ситуации и изучение лучших мировых стандартов борьбы с COVID-19 позволили составить план последующих действий с максимальной выгодой для экономики. Это позволит вводить определенные карантинные ограничения лишь на отдельных территориях и не останавливать всю область, следовательно, бизнес имеет возможность выжить, люди имеют возможность работать, а отсутствие транспорта не парализует страну, как это было в начале”, - пишет он.

Также эксперт подчеркнул, что применение ограничений в разрезе административно-территориальных единиц позволит Украине держаться на плаву экономически, даже если Украины коснется вторая волна пандемии.

