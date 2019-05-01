Эксперты назвали количество миллиардеров в мире и сколько среди них граждан Украины

В мире всего 2153 миллиардера. Это 0,00003 процента населения мира, но в настоящее время им принадлежит эквивалент 12 процентов валового мирового продукта. Таким образом, доля богатства, которым владеют сверхбогатые люди, ошеломляет.

С постоянных 1,6 триллионов долларов США в 1996 году он вырос до 8,7 в 2019 году. Число миллиардеров постоянно растет - с 423 в 1996 году до 2153 в 2019 году (средний темп роста составляет 7,3% - всего 1,2% для населения мира). Их активы растут с такой же неослабной динамикой (среднегодовой рост на 7,6% против 2,5% для GWP, в постоянных долларах). За последние семнадцать лет их совокупные активы пережили только три спада, резкий - в 2008 году и два сравнительно незначительных в 2016 и 2019 годах.

Информация об этом размещена на сайте areppim, основанном двумя экспертами, изучающими вопрос, - отцом и сыном Касаис, работавшими в Португалии, Швейцарии, Бельгии, и опубликовавшими полный список миллиардеров всего мира.

Самое большое количество сверхбогатых - в США. Многие имена нам известны: это Джефф Безос, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг - самые богатые люди мира. В разных странах количество миллиардеров различное, но, как правило, их активы занимают значительную часть ВВП страны.

Ранее глава компании Джефф Безос был признан самым богатым человеком в современной истории. Состояние Безоса достигло отметки в $ 150 млрд, что на $ 55 млрд больше, чем у сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который занимает вторую строчку в рейтинге самых состоятельных людей мира.

Эксперты подсчитали, что совокупное имущество украинских миллиардеров и миллионеров из ТОП-100 могло бы погасить как минимум половину госдолга Украины.

В последние годы список украинских биллионеров слегка перетасовался, и только Ринат Ахметов как занимал первую ступеньку, так и поныне находится там, хотя и с несколько другими цифрами.

За 2018 год места в мировом списке самых богатых граждан Украины, согласно предоставленным данным, распределились так (с активами в долларах США):

334 Ринат Ахметов, 51 год, 5,5 млрд.

1477 Константин Жеваго, 44 года, 1,6 млрд.

1561 Юрий Косюк, 49 лет, 1,5 млрд.

1650 Виктор Пинчук, 57 лет, 1,4 млрд.

1867 Геннадий Боголюбов, 56 лет, 1,2 млрд.

2124 Игорь Коломойский, 55 лет, 1 млрд.

2124 Вадим Новинский, 54 года, 1 млрд.

Надо отметить, что на настоящее время - май 2019 года - активы украинских миллиардеров уже изменились - в сторону активного роста. В частности, капитал Рината Ахметова составляет сейчас, по данным журнала "Фокус", 10,5 млрд. долл. В целом темп прироста состояния богатых украинцев в этом году составил 43% к данным прошлого года.

Действующего (до инаугурации вновь избранного) президента Украины Петра Порошенко в списке миллиардеров нет.