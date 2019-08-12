 

Эксперты спрогнозировали новое подорожание хлеба и круп

12 августа 2019 г. 15:19
Источник: УНИАН
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Хлеб, мука и макароны заметно подорожают до конца ноября 2020-го, прогнозируют представители Экономического дискуссионного клуба (ЕДК).

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Пекари планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", - заявил директор ЭДК Олег Пендзин.

По мнению заместителя генерального директора Украинской аграрной конфедерации (УАК) Натальи Зарицкой, осенний рост цен на изделия из муки может составить около 15%.

"Это означает, что осенью батон может подорожать до 16 гривен (2 гривны), белая мука - до 17-18 гривен (+2,5 гривны), макароны - до 15 гривен (+ 1,9 гривны).

Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, ведь объемы посевов сократились", - написала она.

Как известно, цены на грунтовые огурцы в Украине за последнюю неделю выросли в полтора раза до 10-15 гривен за килограмм.

 

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