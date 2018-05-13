Электронные накладные для грузоперевозок — преимущества системы E-com®

Товарно-транспортная накладная — документ, без которого не могут осуществляться перевозки на территории Украины. Неважно, кем именно перевозится груз — сторонней транспортной компанией, силами отправителя или получателя. Во всех случаях при водителе грузового транспорта обязательно должны быть товарно-транспортные накладные, причем в нескольких экземплярах.

Почему это так важно? Дело в том, что ТТН играют роль основного документа при перевозке груза — они предъявляются сотрудникам правоохранительных органов при дорожных проверках, по ним получатель проверяет комплектность доставленного груза, по ним отправитель может убедиться, что груз действительно прибыл в место назначения. Но есть проблема — бумажные документы слишком легко повредить или потерять. Чтобы этого не произошло, разумно использовать электронные накладные — подключиться к соответствующему сервису можно на странице https://ecom.ua/ettn/.

Электронные ТТН — чем они удобны?

Главное преимущество электронной накладной, хранящейся на облачном сервисе E-com, очевидно. С ней не случится никаких неприятных происшествий в пути, она не будет испорчена или утеряна. Но у электронного ТТО есть и другие плюсы, а именно:

уменьшается вероятность ошибок при внесении информации в накладную;

документы оформляются быстрее и проще, чем в бумажном варианте;

сокращается объем бумажного оборота как такового для грузоотправителя и грузополучателя, что позволяет оптимизировать работу и сэкономить деньги;

за передвижением груза можно следить через электронный сервис при помощи специальных транспортных статусов.

При переходе на эТТН больше не нужно переживать, что за время долгого пути документы будут повреждены или утрачены. Также исключаются случайные ошибки — например, отправитель некоего груза точно не останется без своего экземпляра ТТН, необходимого для отчетности.

Электронный документооборот в Украине — то, на чем профессионально специализируется сервис https://ecom.ua/. E-com работает на рынке уже больше десяти лет — и на данный момент к системе подключено около пяти тысяч пользователей, суммарно отправивших более трехсот миллионов документов. Статистика показывает, что переход на электронный документооборот позволил клиентам E-com сэкономить в общей сложности около 130 миллионов гривен — это немало, особенно в сложных финансовых условиях.