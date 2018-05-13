Электронные накладные для грузоперевозок — преимущества системы E-com®

Товарно-транспортная накладная — документ, без которого не могут осуществляться перевозки на территории Украины. Неважно, кем именно перевозится груз — сторонней транспортной компанией, силами отправителя или получателя. Во всех случаях при водителе грузового транспорта обязательно должны быть товарно-транспортные накладные, причем в нескольких экземплярах.
Почему это так важно? Дело в том, что ТТН играют роль основного документа при перевозке груза — они предъявляются сотрудникам правоохранительных органов при дорожных проверках, по ним получатель проверяет комплектность доставленного груза, по ним отправитель может убедиться, что груз действительно прибыл в место назначения. Но есть проблема — бумажные документы слишком легко повредить или потерять. Чтобы этого не произошло, разумно использовать электронные накладные — подключиться к соответствующему сервису можно на странице https://ecom.ua/ettn/.
Главное преимущество электронной накладной, хранящейся на облачном сервисе E-com, очевидно. С ней не случится никаких неприятных происшествий в пути, она не будет испорчена или утеряна. Но у электронного ТТО есть и другие плюсы, а именно:
При переходе на эТТН больше не нужно переживать, что за время долгого пути документы будут повреждены или утрачены. Также исключаются случайные ошибки — например, отправитель некоего груза точно не останется без своего экземпляра ТТН, необходимого для отчетности.
Электронный документооборот в Украине — то, на чем профессионально специализируется сервис https://ecom.ua/. E-com работает на рынке уже больше десяти лет — и на данный момент к системе подключено около пяти тысяч пользователей, суммарно отправивших более трехсот миллионов документов. Статистика показывает, что переход на электронный документооборот позволил клиентам E-com сэкономить в общей сложности около 130 миллионов гривен — это немало, особенно в сложных финансовых условиях.