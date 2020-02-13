«Электротяжмаш» и «Турбоатом»: Кучер обсудил с руководителем Фонда госимущества перспективы работы заводов

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрий Сенниченко считает, что приватизация харьковских ГП "Электротяжмаш" и АО "Турбоатом" в ближайшие месяцы не произойдет.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

В управлении фонда находятся два больших харьковских предприятия - «Турбоатом» и «Электротяжмаш».

«Нам необходимо загрузить их работой. Я вчера был в посольстве Узбекистана, где мы обсуждали вопрос очень важного контракта. Мы можем загрузить эти два предприятия на 7-10 лет вперед. Речь идет о контрактах на сумму около 1 млрд долл. США», - отметил Алексей Кучер.

«Эти предприятия являются основой для создания добавленной стоимости, они будут в дальнейшем работать, развиваться. Совместными усилиями местной власти и центральных органов власти мы сделаем все, чтобы загрузить их работой, чтобы выплачивалась заработная плата», - поддержал руководителя области Дмитрий Сенниченко.

Уже с 1 марта «Электротяжмаш», который завершил 2019 год с убытком и оказался в тяжелой ситуации, будет переходить на полную рабочую неделю. На этот год перед руководством завода поставлены задачи: увеличить на 30% заработную плату и вывести предприятие на прибыль.

«За последние 5 лет «Электротяжмаш» потерял 30% рабочих, дебиторская задолженность составляет 500 млн грн, кредит - 900 млн грн. Но у нас есть новый руководитель, у которого есть видение развития предприятия. Первые шаги сделаны: заработная плата выплачена, контракты подписываются. На закупках за месяц сэкономлено 60 млн грн. У предприятия есть совместные проекты с «Турбоатомом» для «Гидроэнерго», - рассказал Дмитрий Сенниченко.

Председатель ХОГА и руководитель ФГИ также обсудили перспективы приватизации заводов «Электротяжмаш» и «Турбоатом».

«Сейчас мы не рассматриваем быстрый путь приватизации этих предприятий. Мы должны изучить рынок и спрос. Ведь каждое предприятие нуждается в инвестициях, но инвестор должен быть профильный. Ни в коем случае мы не должны допустить покупку предприятия конкурентами с целью уничтожения или передать их непрофессиональным операторам. Поэтому будем к этому очень внимательно подходить. Это точно не произойдет в ближайшие месяцы и, может, не в этом году», - пояснил глава Фонда госимущества.