Элеватор стоимостью почти 200 миллионов вернули государству

14 мая 2019 г. 8:43
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Хозяйственный суд Харьковской области вернул в собственность государства комбинат хлебопродуктов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, речь идет об имущественном комплексе элеватора, который расположен в Харькове, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров стоимостью почти 200 миллионов гривен.

Так, в 2016 году один из частных нотариусов зарегистрировал право частной собственности на элеватор за публичным акционерным обществом. 

Однако изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит требованиям законодательства, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации и корпоратизации.

В связи с этим  прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным и отмене указанного решения нотариуса и признании права собственности на элеватор за Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. 

Суд удовлетворил исковые требования обвинителей. 

Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме, право государственной собственности зарегистрировано за профильным министерством.

 

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