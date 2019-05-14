Элеватор стоимостью почти 200 миллионов вернули государству

Хозяйственный суд Харьковской области вернул в собственность государства комбинат хлебопродуктов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, речь идет об имущественном комплексе элеватора, который расположен в Харькове, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров стоимостью почти 200 миллионов гривен.

Так, в 2016 году один из частных нотариусов зарегистрировал право частной собственности на элеватор за публичным акционерным обществом.

Однако изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит требованиям законодательства, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации и корпоратизации.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным и отмене указанного решения нотариуса и признании права собственности на элеватор за Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Суд удовлетворил исковые требования обвинителей.

Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме, право государственной собственности зарегистрировано за профильным министерством.