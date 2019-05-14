Элеватор стоимостью почти 200 миллионов вернули государству

Хозяйственный суд Харьковской области вернул в собственность государства комбинат хлебопродуктов.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, речь идет об имущественном комплексе элеватора, который расположен в Харькове, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров стоимостью почти 200 миллионов гривен.
Так, в 2016 году один из частных нотариусов зарегистрировал право частной собственности на элеватор за публичным акционерным обществом.
Однако изменение формы собственности этого имущества из государственной в любую другую противоречит требованиям законодательства, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации и корпоратизации.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным и отмене указанного решения нотариуса и признании права собственности на элеватор за Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
Суд удовлетворил исковые требования обвинителей.
Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме, право государственной собственности зарегистрировано за профильным министерством.