«Элитка» на миллион: на Харьковщине разоблачили торговцев контрабандным алкоголем

В Харьковской области правоохранители разоблачили торговцев контрабандным алкоголем.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
Из незаконного оборота изъяли крупную партию ликероводочных изделий иностранного производства, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.
В рамках расследования уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра хранятся алкогольные напитки иностранного производства, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.
Реализовывали алкоголь злоумышленники через специализированный сайт в сети Интернет.
По результатам обысков из незаконного оборота правоохранители изъяли 991 литр ликеро - водочных изделий иностранного производства без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью более 1 миллиона гривен.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.