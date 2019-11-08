«Элитка» на миллион: на Харьковщине разоблачили торговцев контрабандным алкоголем

В Харьковской области правоохранители разоблачили торговцев контрабандным алкоголем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Из незаконного оборота изъяли крупную партию ликероводочных изделий иностранного производства, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 и ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра хранятся алкогольные напитки иностранного производства, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля.

Реализовывали алкоголь злоумышленники через специализированный сайт в сети Интернет.

По результатам обысков из незаконного оборота правоохранители изъяли 991 литр ликеро - водочных изделий иностранного производства без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью более 1 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.