Энергетики проводят техническое переоснащение электросетей под Харьковом

В Чугуевском районе в селе Каменная Яруга проводится техническое переоснащение электрических сетей.

Как сообщили в пресс-службе АК«Харьковоблэнерго», работы выполняются для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения населенного пункта, в котором насчитывается около одной тысячи абонентов.

Энергетики заменили 3 силовых трансформатора и около 30 дефектных опор, смонтировали самонесущим изолированным проводом более 500 вводом в домохозяйства сельчан.

Кроме того, бытовым потребителям установили около 600 новых электронных приборов учета.

Также для соблюдения правил охраны электрических сетей бригады «Харьковоблэнерго» вынесли опоры воздушных линий электропередачи с участков местных жителей.

В ходе проведения технических мероприятий используются современные технологии и оборудование, которые позволяют обеспечить безаварийную эксплуатацию в сложных погодных условиях, а также исключить случаи электротравматизма, отметили в компании.